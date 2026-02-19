Salotto Bianco daily p 9 Milano Cortina 2026

L’Italia non ha conquistato medaglie nelle prime otto giornate di Milano Cortina, segnando la seconda volta consecutiva. Questa giornata ha visto diverse gare intense, ma gli atleti azzurri non sono riusciti a salire sul podio. Lisa Vittozzi si prepara per l’inseguimento di oggi, puntando a portare a casa una medaglia dopo le ultime prestazioni positive nel biathlon. I pronostici sono favorevoli, ma la tensione resta alta tra gli appassionati italiani. La competizione prosegue con attese per i prossimi eventi.

FOCUS – Atletica Hassane Fofana. Ostacoli, resilienza e velocità: una carriera oltre il tempo Per la seconda volta nelle prime 8 giornate di Milano Cortina, l'Italia resta senza medaglie. Analisi della giornata olimpica e focus su Lisa Vittozzi, attesa protagonista nell'inseguimento di oggi e grande speranza azzurra nel biathlon. Nel video commentiamo i risultati, le delusioni e le possibili occasioni di riscatto per il Team Italia alle Olimpiadi. Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfiorato Nadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26.