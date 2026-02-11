Salotto Bianco daily p 5 Milano Cortina 2026

Oggi a Milano si sono vissuti momenti memorabili durante la quarta giornata dei Giochi Olimpici invernali. La manifestazione entra di diritto nella storia, regalando immagini iconiche e ricordi destinati a restare. La città si anima con l’entusiasmo degli atleti e dei tifosi, mentre gli eventi proseguono tra emozioni e sorprese.

La quarta giornata dei Giochi di Milano Cortina entra di diritto nella storia???? Una giornata memorabile, ricca di immagini iconiche e momenti destinati a restare. Protagonisti assoluti Pietro Sighel, Johan Olav Botn e Johannes Klæbo, senza dimenticare la bizzarra e virale intervista di Sturla Holm Lægreid che ha fatto discutere. VoetterOberhofer guidano la prima manche del doppio femminile. Tedesche ad un soffio L'Italia sogna in grande sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. Il doppio femminile di slittino ha iniziato la sua.

