Salotto Bianco daily p 11 Milano Cortina 2026

Flora Tabanelli ha vinto una medaglia di bronzo nel freestyle freeski durante la decima giornata dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La causa è il suo talento e impegno nelle discipline dello sci freestyle, che le hanno permesso di superare la concorrenza. La vittoria rappresenta un risultato storico per l’Italia, che non aveva mai raggiunto questo traguardo in questa specialità alle Olimpiadi Invernali. La medaglia arriva dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. La competizione si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi presenti sugli impianti.

La decima giornata dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 regala emozioni straordinarie all’Italia Flora Tabanelli conquista una storica medaglia di bronzo nel freestyle freeski, specialità big air. Un’impresa che va oltre il risultato sportivo e porta con sé un messaggio forte per tutto lo sport italiano. Non è da meno la vittoria di Stefania Constantini e della nazionale femminile italiana di curling, protagonista di un gesto di grande fair play che incarna perfettamente il vero “spirit of curling”. Analisi, retroscena e commenti con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in diretta su Salotto Bianco Daily, il format quotidiano dedicato alle Olimpiadi Invernali sul canale YouTube OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salotto Bianco daily p. 11 Milano Cortina 2026 Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026Anche senza medaglie ai Giochi di Milano Cortina, le emozioni sul ghiaccio non vengono meno. Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026Oggi a Milano si sono vissuti momenti memorabili durante la quarta giornata dei Giochi Olimpici invernali. Salotto Bianco daily p. 11 Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026; Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026. Salotto Bianco daily p. 9 Milano Cortina 2026I Giochi di Milano Cortina regalano una giornata memorabile per l’Italia tra sci di fondo, sci alpino, snowboard cross e biathlon. Dalla straordinaria ... oasport.it Salotto Bianco: I giganti d’oro di HamarDavide GHIOTTO, Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI e Pietro SIGHEL, reduci dai fasti nelle rispettive rassegne iridate, interverranno nella puntata di questa sera di Salotto Bianco, trasmissione ... oasport.it A Salotto Bianco DAILY avviene un nuovo scontro. Oggi il nostro gladiatore MAX DECIMO MERIDIO @max_ambesi viene sfidato dal fantomatico “Guerriero della Luce” in ambito #ShortTrack. Il resto è storia. Ancora una volta MAX si alza sui pedali e vince per x.com OA Sport. Sia · Unstoppable. CHISSÀ SE ADESSO HA CAMBIATO IDEA! Dieci mesi fa raccontava sogni e obiettivi a Salotto Bianco. Oggi Flora Tabanelli è medaglia olimpica. Un bronzo che vale conferma, crescita e futuro. Il primo passo tra le grandi. facebook