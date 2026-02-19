Rosica tantissimo… Sto godendo Fiorello senza freni | ce l’ha proprio con lui chiacchieratissimo

Fiorello ha fatto un’imitazione di un personaggio molto chiacchierato, e questo ha scatenato la reazione di quest’ultimo. Durante un incontro con Valerio Staffelli, il comico ha commentato con tono ironico, lasciando trasparire il suo fastidio. Fiorello si è divertito a prendere di mira la figura pubblica, che ha mostrato tutta la sua irritazione. La scena si è svolta davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, e i commenti non si sono fatti attendere. La polemica tra i due continua a tenere banco sui social.

Il comico, molto chiacchierato in questi giorni, non ha preso benissimo l’imitazione firmata Fiorello e lo ha fatto intuire con qualche stoccata infilata a Striscia la Notizia durante l’incontro con Valerio Staffelli. Il clima da “frecciatina facile” è esploso attorno al Tapiro d’oro, tra battute e retropensieri che, inevitabilmente, hanno acceso la curiosità del pubblico. La cosa, però, ha divertito parecchio Rosario Fiorello, che stamattina ha aperto una nuova puntata de La Pennicanza proprio giocando sul siparietto del collega “tapiro-munito”, Andre Pucci. E non è la prima volta: il conduttore aveva già raccontato attriti con altri volti noti dopo sketch e uscite, anche legate al caso Fabrizio Corona.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

