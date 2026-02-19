Roma | trovati con chiavi alterate e grimaldelli due persone denunciate

A Roma, due persone sono state denunciate dopo essere state trovate con chiavi alterate e grimaldelli. I Carabinieri del Gruppo hanno fermato i sospetti in un quartiere frequentato da abitanti e negozianti, notando comportamenti sospetti. Durante il controllo, hanno scoperto strumenti utilizzati per entrare illegalmente negli appartamenti. La polizia ha sequestrato gli oggetti e portato i due in caserma. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altri furti nella zona. La presenza delle forze dell’ordine resta alta in tutta la città.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma, un’azione costante rivolta alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nelle aree urbane della capitale. In tarda serata, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno denunciato due uomini: un cittadino argentino di 44 anni e un romano di 42 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici. Questi individui sono stati ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. Dettagli dell’Operazione nel Quartiere TriesteAfricano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: trovati con chiavi alterate e grimaldelli, due persone denunciate Leggi anche: Castel Gandolfo. Chiavi alterate e grimaldelli al seguito. Denunciate dai Carabinieri tre persone dell’Europa dell’Est, un 31enne, un 28enne e un 25enne domiciliati nel campo nomadi di Via Salone Leggi anche: Con chiavi, grimaldelli, un uncino per aprire le serrature delle auto: 4 denunciati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, furto hi-tech sulla Tiburtina: Smart rubata con un transponder che decodifica la chiave; ROMA – CARABINIERI DENUNCIANO UN 38ENNE TROVATO IN POSSESSO DI REFURTIVA DI LUSSO, DROGA E ATTREZZATURA PER LA CLONAZIONE DI CHIAVI; Orologi di lusso e gioielli rubati: tesoro da 90mila euro scoperto in un appartamento; Coppia di ladri a caccia di auto da rubare al Quartiere Trieste. Roma: perde le chiavi della sua macchina, sconosciuto le ritrova e le lascia all’interno dell’auto. «Spero di aver fatto un’opera buona»Un gesto per niente scontato. L’onestà è un bene prezioso quanto raro, almeno in quest’epoca. C’è chi trova un portafogli e pensa che la strada giusta da percorrere sia quella di intascarsi quel ... ilmessaggero.it Buongiorno ben trovati alla Bottega del sud e… di Quistello via Roma 1/A I nostri arrivi di oggi PANDORO MOZZARELLA FARCITO MORTADELLA E PISTACCHI uha camma fa Ricotta di bufala Mozzarelle figliate aversane bocconcini burrate Babà freschi fres facebook