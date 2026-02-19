Roma si candida a ospitare la nuova agenzia Ue per le dogane Gualtieri e Giorgetti presentano il progetto

Roma ha presentato ufficialmente la candidatura per ospitare la nuova agenzia Ue per le dogane. La proposta è stata avanzata da Gualtieri e Giorgetti, che hanno illustrato il progetto in una conferenza stampa. La città punta a diventare il centro operativo di questa struttura, offrendo infrastrutture moderne e una posizione strategica. La decisione finale arriverà nei prossimi mesi, mentre le autorità locali continuano a promuovere i vantaggi di questa scelta. La competizione tra le città europee è già aperta.

Roma Capitale si candida a ospitare la sede della nuova Autorità doganale dell'Unione europea (Euca). A celebrare questo importante momento per la città sono stati questa mattina, presso il centro congressi della Nuvola, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli Roberto Alesse ed il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. Secondo il progetto presentato oggi, la sede sarebbe ospitata all'interno di un palazzo del quartiere Eur, in piazza della Civiltà romana.