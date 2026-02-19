Roma ha deciso di gestire attentamente le energie dopo la partita contro la Cremonese, che ha portato a una vittoria difficile. La squadra si concentra ora sulla sfida contro la Juventus, prevista tra pochi giorni, e si prepara con attenzione per evitare cali di forma. I giocatori sono stati sottoposti a allenamenti mirati, per mantenere alta la concentrazione e l’intensità. La Roma sa che ogni dettaglio può fare la differenza in un match cruciale, e si prepara di conseguenza. La sfida si avvicina, e i tifosi attendono con ansia.

La parola d’ordine è gestione. In casa Roma si ragiona sul presente ma con lo sguardo già rivolto al prossimo big match, più che decisivo, della stagione. Prima c’è la sfida con la Cremonese, partita da non fallire, poi all’orizzonte prende forma l’esame contro la Juventus, appuntamento che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare dopo gli ultimi scontri diretti andati a vuoto. Ecco perché Gian Piero Gasperini sta ponderando ogni scelta con estrema attenzione, soprattutto per quanto riguarda i giocatori diffidati e quelli ancora al meglio condizione. La storia recente insegna quanto possano pesare assenze evitabili nei big match, e i nomi in bilico sono tutt’altro che secondari: Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, gestione contro la Cremonese: energie da dosare per la Juventus

Rins: "Yamaha ci ha chiesto di dosare le energie in garaYamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang.

Juventus, i top e i flop contro la Cremonese: Miretti superAnalisi dei protagonisti della partita tra Juventus e Cremonese, con focus sui principali meriti e demeriti dei giocatori bianconeri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.