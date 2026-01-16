Aggressione e tentata rapina sul treno | arrestato il responsabile

Nella giornata di domenica, un uomo è stato arrestato per aver tentato una rapina e aver aggredito un turista brasiliano di 57 anni su un treno della linea Tirano-Milano Centrale, nei pressi della stazione di Mandello del Lario. L’intervento delle forze dell’ordine ha assicurato la presa in custodia del responsabile, garantendo maggiore sicurezza sui mezzi pubblici della zona.

E' stato arrestato il responsabile della tentata rapina e dell'aggressione ai danni di un uomo di 57 anni, un turista brasiliano, avvenuta domenica pomeriggio su un treno della linea Tirano-Milano Centrale all'altezza della stazione di Mandello del Lario. Come riportano i colleghi di LeccoToday il colpevole è un cittadino di nazionalità marocchina, senza fissa dimora. Come confermato dalla Questura di Lecco, non si è trattato di una semplice aggressione, ma di un vero tentativo di rapina con arma bianca. A vivere attimi di grande paura è stato un cittadino brasiliano che stava raggiungendo Milano a bordo del convoglio ferroviario del primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

