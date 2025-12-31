Giunta Marchionna verso nuovo rimpasto | Ma adesso la strada è in discesa

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha dichiarato che, nonostante il possibile secondo rimpasto di giunta previsto per i primi mesi del 2026, la maggioranza si sente stabile. La conferenza stampa di fine anno ha fornito indicazioni sulla situazione politica locale, suggerendo un percorso in discesa e una prospettiva di continuità amministrativa per il futuro prossimo.

BRINDISI – Per i primi mesi del 2026 si prospetta il secondo rimpasto di giunta. Lo si deduce dalle dichiarazioni sulla stabilità della maggioranza che ieri mattina (martedì 30 dicembre) ha rilasciato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

