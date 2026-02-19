Rifiuti ecco la app per la differenziata che parla anche in friulano

L'app Junker, creata per promuovere la raccolta differenziata, ha causato l'interesse di molte comunità italiane. Questa piattaforma permette agli utenti di ricevere istruzioni chiare sulla gestione dei rifiuti, anche in friulano, grazie a notifiche e indicazioni precise. Oltre 3.500 amministrazioni hanno già adottato questa soluzione digitale, facilitando la comunicazione con i cittadini e migliorando il rispetto delle regole ambientali. La diffusione di Junker continua a crescere, coinvolgendo sempre più territori e utenze diverse.

Si tratta di Junker, dispositivo al quale hanno già aderito più di 3mila Comuni italiani. La Net ha deciso di metterlo a disposizione dei clienti Si chiama Junker l'innovativa app per l'economia circolare, già adottata da oltre 3.500 amministrazioni in tutta Italia. Si tratta di un"assistente" digitale che risolve in tempo reale ogni dubbio sulla raccolta differenziata e permette di consultare e accedere in un clic a tutti i servizi ambientali del proprio territorio. La Net ha deciso di aderire alla app, che è da oggi disponibile per i cittadini di Udine e degli altri 56 Comuni serviti dall'azienda.