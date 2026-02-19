Rider Glovo e Foodinho convalidato controllo giudiziario d’urgenza

Il giudice ha convalidato il controllo giudiziario sui rider di Glovo e Foodinho, avvenuto a seguito di un’indagine della Procura di Milano. La decisione arriva dopo un’ispezione eseguita in modo rapido, che ha coinvolto numerosi corrieri e ha portato al sequestro di alcuni mezzi. Le autorità hanno motivato l’intervento con il sospetto di irregolarità nelle condizioni di lavoro e nella gestione delle consegne. La vicenda si concentra sulle modalità operative delle piattaforme di consegna a domicilio nella città.

L'indagine della Procura di Milano sui rider di Glovo ha portato oggi alla convalida, da parte del gip, del controllo giudiziario disposto d’urgenza. Il colosso del delivery è accusato di caporalato Una indagine della Procura di Milano avrebbe fatto emergere le presunte condizioni di lavoro non adeguate e di la bassa retribuzione dei rider di Glovo. La settimana scorsa, il pm Paolo Storari aveva predisposto un controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Foodinho, la società che include il colosso spagnolo Glovo e, oggi, è arrivata la convalida, da parte del gip Roberto Crepaldi. L’accusa è quella di caporalato, un termine che richiama scenari agricoli e marginalità territoriale e che invece, secondo gli inquirenti, si sarebbe radicato nel cuore della metropoli simbolo del lavoro e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

