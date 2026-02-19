Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion Fiorentino
Renato Galletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino per il suo forte legame con il paese, nonostante viva in Svizzera. La motivazione sottolinea come, nonostante i successi professionali, Galletti abbia mantenuto un profondo senso di appartenenza e attenzione alle tradizioni locali. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato il suo impegno nel preservare il patrimonio artistico e culturale di Castiglion Fiorentino. La decisione mira a celebrare la sua costante affezione verso la comunità natale. La cerimonia si è svolta nel palazzo comunale, di fronte ai cittadini.
Arezzo, 18 febbraio 2026 – Il comune di Castiglion Fiorentino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al castiglionese Renato Galletti oggi residente in Svizzera c he “nonostante i successi professionali e i riconoscimenti ottenuti nella vita” – si legge nella motivazione – “nel nostro paese ha lasciato parte del proprio cuore, conservando un forte senso di appartenenza e una grande sensibilità verso le tradizioni di origine, il patrimonio artistico locale e la cultura del nostro territorio”. La decisione è stata presa unanimemente ieri dal consiglio comunale. Renato Galletti è nato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Castiglion Fiorentino da dove è partito giovanissimo per frequentare, prima, il Collegio dei Salesiani “Don Bosco” a Firenze e a Roma e, successivamente, un corso di cucina e la scuola alberghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Renato Galletti è cittadino onorario di Castiglion FiorentinoRenato Galletti riceve la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino dopo aver vissuto all’estero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Renato Galletti è cittadino onorario di Castiglion Fiorentino; Consiglio comunale acceso a Castiglion Fiorentino: Rinascimento Castiglionese incalza la maggioranza su famiglie e territorio; Castiglion Fiorentino, valorizzare o abbandonare?; Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion Fiorentino.
Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion FiorentinoGrazie alla sua generosità, negli anni, sono stati recuperate tre opere: l’edicola esterna alla chiesa di San Francesco e due dipinti custoditi in Pinacoteca ... msn.com
Cittadinanza onoraria al castiglionese che vive in Svizzera ma ha il cuore nel paese natale e lo aiutaConsiglio comunale unanime per il riconoscimento. Con generosità ha sostenuto iniziative per l'arte e la cultura ... corrierediarezzo.it
Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion Fiorentino facebook