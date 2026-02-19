Renato Galletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino per il suo forte legame con il paese, nonostante viva in Svizzera. La motivazione sottolinea come, nonostante i successi professionali, Galletti abbia mantenuto un profondo senso di appartenenza e attenzione alle tradizioni locali. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato il suo impegno nel preservare il patrimonio artistico e culturale di Castiglion Fiorentino. La decisione mira a celebrare la sua costante affezione verso la comunità natale. La cerimonia si è svolta nel palazzo comunale, di fronte ai cittadini.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Il comune di Castiglion Fiorentino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al castiglionese Renato Galletti oggi residente in Svizzera c he “nonostante i successi professionali e i riconoscimenti ottenuti nella vita” – si legge nella motivazione – “nel nostro paese ha lasciato parte del proprio cuore, conservando un forte senso di appartenenza e una grande sensibilità verso le tradizioni di origine, il patrimonio artistico locale e la cultura del nostro territorio”. La decisione è stata presa unanimemente ieri dal consiglio comunale. Renato Galletti è nato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Castiglion Fiorentino da dove è partito giovanissimo per frequentare, prima, il Collegio dei Salesiani “Don Bosco” a Firenze e a Roma e, successivamente, un corso di cucina e la scuola alberghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

