Renato Galletti è cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

Renato Galletti riceve la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino dopo aver vissuto all’estero. La decisione deriva dal fatto che, nonostante i successi professionali e i riconoscimenti, Galletti ha mantenuto un forte legame con il suo paese natale. La motivazione ufficiale sottolinea come abbia lasciato una parte di sé stesso in Toscana. Oggi, il riconoscimento vuole celebrare il suo impegno nel mantenere viva la memoria e le radici culturali di Castiglion Fiorentino. La cerimonia si svolgerà questa sera in municipio.

Renato Galletti è nato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Castiglion Fiorentino da dove è partito giovanissimo per frequentare, prima, il Collegio dei Salesiani "Don Bosco" a Firenze e a Roma e, successivamente, un corso di cucina e la scuola alberghiera. Trasferitosi all'estero, per cercare fortuna, ha lavorato come cuoco presso alberghi e ristoranti stellati a Basilea, Zurigo, Londra e Montreux. Ha intrapreso, poi, la carriera di impiegato di Banca in Svizzera, negli anni Sessanta. Progressivamente è stato promosso "Mandatario commerciale", "Procuratore", "Vicedirettore" e "Direttore aggiunto", finché, nel 1992, si è dimesso per creare una società finanziaria di gestione patrimoniale, con dodici impiegati.

Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion FiorentinoRenato Galletti, originario di Castiglion Fiorentino, ha ricevuto la cittadinanza onoraria perché, nonostante abbia raggiunto successi professionali in Svizzera, mantiene un legame stretto con il suo paese.

