Separazione delle carriere | il sì prevale ma il 57% degli italiani sa poco o nulla del referendum
Il sondaggio dell'Osservatorio Delphi fotografa un'Italia divisa sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, poco informata ma consapevole dell'importanza della riforma. Sullo sfondo emergono forti disuguaglianze sociali, generazionali e territoriali che continuano a influenzare la fiducia nella politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
