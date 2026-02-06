Questa sera, alle 21:00, la Real Sociedad riceve l’Elche per una partita che potrebbe confermare il momento positivo dei padroni di casa. Dopo il cambio di allenatore, Matarazzo sembra aver portato una ventata di aria fresca, e i tifosi si aspettano un’altra vittoria dopo i risultati recenti. La squadra di San Sebastián vuole continuare la serie e allontanarsi dalle difficoltà di inizio stagione.

A volte i cambi di allenatore possono essere provvidenziali per rimettere in riga una stagione che sembra veramente difficile da raddrizzare: davvero pochi tifosi della Real Sociedad, però, potevano immaginare che Matarazzo potesse avere un impatto così incredibilmente positivo nella sua nuova avventura. Il nuovo tecnico non soltanto ha ridato un senso alla stagione dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Elche (sabato 07 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un’altra vittoria per i Txuri-urdin?

La Real Sociedad punta a mantenere il suo momento positivo contro l’Elche.

Questa sera, alla Real Sociedad basta una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Europa.

Liga 2025-2026: Real Sociedad-Elche, le probabili formazioniProbabili formazioni Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Munoz; Gomez, Soler, Turrientes, Guedes; Oyarzabal, Oskarsson. All. Matarazzo Elche (3-4-1-2): Peña; Affengruber, ... sportal.it

Pronostico Real Sociedad-Elche: il sogno Europa continuaReal Sociedad-Elche è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

