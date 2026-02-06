Real Sociedad-Elche sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Un’altra vittoria per i Txuri-urdin?

Questa sera, alle 21:00, la Real Sociedad riceve l’Elche per una partita che potrebbe confermare il momento positivo dei padroni di casa. Dopo il cambio di allenatore, Matarazzo sembra aver portato una ventata di aria fresca, e i tifosi si aspettano un’altra vittoria dopo i risultati recenti. La squadra di San Sebastián vuole continuare la serie e allontanarsi dalle difficoltà di inizio stagione.

A volte i cambi di allenatore possono essere provvidenziali per rimettere in riga una stagione che sembra veramente difficile da raddrizzare: davvero pochi tifosi della Real Sociedad, però, potevano immaginare che Matarazzo potesse avere un impatto così incredibilmente positivo nella sua nuova avventura. Il nuovo tecnico non soltanto ha ridato un senso alla stagione dei.

La Real Sociedad punta a mantenere il suo momento positivo contro l’Elche.

Questa sera, alla Real Sociedad basta una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Europa.

