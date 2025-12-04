Ristrutturazione alloggi popolari sfitti a Bari | il Comune partecipa al bando regionale

Il Comune di Bari ha approvato la candidatura al bando regionale che assegnerà fondi con cui ristrutturare alloggi popolari sfitti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Saranno finanziati interventi per un importo massimo di 20mila euro ad alloggio. Ogni Comune potrà presentare fino a. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ristrutturazione alloggi popolari sfitti a Bari: il Comune partecipa al bando regionale

