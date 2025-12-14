Recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce un'antica città sommersa sotto il lago Issyk-Kul, nel nordest del Kirghizistan. Questa scoperta rivela un sito di straordinario valore storico e culturale, spesso definito come l’

Cultweb.it - Scoperta l'Atlantide dell'Asia Centrale, una città sotto un lago in Kirghizistan

Nel nordest del Kirghizistan si trova il lago Issyk-Kul, il più grande del paese e il secondo lago d’alta montagna più esteso al mondo. Sotto la sua superficie cristallina si nasconde un segreto custodito per secoli: i resti di un’antica città che un tempo prosperava lungo la leggendaria Via della Seta. Un team internazionale di archeologi ha recentemente condotto una spedizione subacquea nella parte nordoccidentale del lago, portando alla luce una scoperta straordinaria. I ricercatori hanno documentato i resti di un insediamento medievale completo, con edifici in mattoni, ceramiche, un cimitero islamico e numerosi manufatti che confermano l’importanza strategica di questo centro commerciale. Cultweb.it

