Ranieri, Mandragora e Piccoli hanno segnato i gol che hanno portato la Fiorentina a vincere 3-0 contro lo Jagiellonia Bialystok in Polonia. La squadra viola ha dominato la partita fin dall'inizio, sfruttando le occasioni create nel primo tempo. Ranieri ha aperto le marcature con un tiro preciso al 20°, mentre Mandragora e Piccoli hanno chiuso i conti nel secondo tempo, siglando due reti rapide. La Fiorentina si presenta compatta, pronta a portare a casa un risultato importante in trasferta.

FIRENZE – La trasferta in terra polacca consegna alla Fiorentina una vittoria netta contro lo Jagiellonia Bialystok. Più che il margine nel punteggio, ad emergere dall’analisi dell’incontro è la precisa fisionomia tattica del successo toscano: un’affermazione costruita interamente attraverso la gestione clinica delle situazioni a gioco fermo, risposta necessaria a un primo tempo segnato da profondo attrito a centrocampo. Per scardinare il blocco difensivo locale, la formazione ospite ha dovuto correggere in corsa le proprie traiettorie offensive. La prima frazione si è infatti configurata come un esercizio di pazienza tattica e di contrasto fisico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ranieri, Mandragora e Piccoli firmano lo 0-3 della Fiorentina in Polonia

