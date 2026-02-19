Rai Sport Petrecca rimette il mandato all’Ad

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il ruolo di direttore di Rai Sport dopo aver consegnato il suo mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La scelta arriva in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si terranno a breve. Petrecca ha annunciato che si dimetterà subito dopo le competizioni sportive, puntando a lasciare spazio a nuove idee per la gestione della sezione sportiva della Rai. La decisione sorprende molti, considerando il momento di grande visibilità per lo sport italiano.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai. Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver anticipato informazioni sulla presenza a San Siro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

