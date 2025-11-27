La Basilica di Sant' Antonio | tra affreschi chiostri e altre meraviglie

Sabato 6 Dicembre 2025. Ormai alla fine dell'anno 2025, anno giubilare, avremo il piacere di accompagnarvi in questa visita in un luogo ricco di fascino, fede, storia, arte, suggestione, strategico e iconico per la tradizione patavina: la Pontificia Basilica di Sant'Antonio da Padova. Un percorso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La Basilica di Sant'Antonio: tra affreschi, chiostri e altre meraviglie

