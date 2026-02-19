Quanti sono e da dove arrivano gli stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia

Il numero di stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia è aumentato grazie alla crescita dei flussi turistici. Questi visitatori provengono principalmente da Germania, Austria e Slovenia, attratti dalle bellezze naturali e dalle città storiche della regione. Nel 2023, le presenze straniere sono cresciute del 10% rispetto all’anno precedente, con un picco durante l’estate. Le aree più frequentate sono Trieste, Udine e le località balneari lungo la costa. Questi dati dimostrano quanto il Friuli Venezia Giulia continui a conquistare turisti da tutta Europa.

Il dato è stato comunicato dal direttore di Promoturismo Fvg, Iacopo Mestroni. Trieste è la città con le variazioni più significative, Udine se la cava e Pordenone soffre alla voce "arrivi" Agli stranieri il Friuli Venezia Giulia piace molto e i numeri delle loro presenze e dei loro arrivi lo testimoniano bene. I dati sono tratti dalle tabelle che il direttore di PromoTurismoFvg, Iacopo Mestroni, affiancato dall'assessore Sergio Emidio Bini, ha portato oggi all'attenzione della I Commissione consiliare presieduta da Markus Maurmair di Fratelli d'Italia e convocata su sollecitazione delle opposizioni per riscontri e prospettive sulle partecipate regionali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.