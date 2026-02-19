Quando e dove la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026? Orario tv ospiti già annunciati

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà domenica 22 febbraio alle 20. La decisione di organizzare l'evento in questa data è stata presa per concludere ufficialmente le gare e salutare atleti e pubblico. La serata sarà trasmessa in diretta su diverse reti televisive, con ospiti di rilievo già annunciati. Tra gli eventi principali, ci saranno spettacoli e momenti di celebrazione delle imprese sportive più significative dei Giochi. La cerimonia si svolgerà nello stadio di Cortina d'Ampezzo.

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena domenica 22 febbraio, alle ore 20.00: la manifestazione si terrà all’Arena di Verona, rinominata per la circostanza Verona Olympic Arena, stessa location dove il 6 marzo si terrà la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi. Diverse star della musica e dello spettacolo sono già state annunciate: certe le presenze di Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte ed Achille Lauro. Per quanto concerne i politici, non è ancora ufficiale la presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre sarà assente il presidente francese Emmanuel Macron, e per il passaggio di consegne con le Olimpiadi 2030 ci sarà il primo ministro francese, Sébastien Lecornu. 🔗 Leggi su Oasport.it

