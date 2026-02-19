Il rifiuto dei Big di Sanremo 2026 di rispondere a “Striscia La Notizia” nasce dopo l’incontro al Quirinale del 13 febbraio, quando il cast del Festival di febbraio si è riunito con Carlo Conti e Laura Pausini. Enrico Lucci ha atteso fuori dalla sede con telecamere e ha chiesto ai cantanti di parlare positivamente di Meloni, Salvini o La Russa. I partecipanti hanno preferito mantenere il silenzio, evitando commenti pubblici sui leader politici. La scena si è svolta davanti all’ingresso del palazzo presidenziale.

In occasione del ricevimento al Quirinale del 13 febbraio scorso del cast del prossimo Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio, di Carlo Conti e Laura Pausini, Enrico Lucci si è appostato fuori dalla sede con le telecamere di “Striscia La Notizia”, andato in onda ieri 18 febbraio, per porre ai cantanti una domanda secca: “ Puoi dire qualcosa di bello su Giorgia Meloni?”. L’obbiettivo per sondare se siano attendibili le voci secondo cui tutti gli artisti sarebbero di sinistra. Il risultato è che tra i partecipanti del prossimo Festival nessuno o quasi vuole parlare bene di Giorgia Meloni e del Governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Puoi dire qualcosa di bello su Meloni, Salvini o La Russa?". I Big di Sanremo 2026 rifiutano di rispondere a "Striscia La Notizia". Ecco cos'è successo al Quirinale

