Caso Pucci a Sanremo 2026 cos’è successo | la co-conduzione la rinuncia l’intervento di Meloni e Salvini

Il Festival di Sanremo 2026 è finito al centro di polemiche dopo l’annuncio della co-conduzione di Pucci. In poche ore, l’evento si è trasformato in uno scontro tra politica e costume. La decisione di far partecipare Pucci come conduttore ha suscitato reazioni forti, portando alla sua rinuncia e all’intervento di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La discussione si è accesaa sui social e nelle tv, rendendo evidente quanto il palcoscenico di Sanremo rimanga un punto di confronto acceso tra generazioni e idee diverse.

Roma, 9 febbraio 2026 – Il “caso Pucci” nasce da una dinamica ormai tipica dei grandi eventi mediatici italiani: una scelta di casting, annunciata per il Festival di Sanremo 2026, che in poche ore diventa terreno di scontro politico e culturale. Andrea Pucci, comico milanese noto per una comicità diretta e spesso volutamente sopra le righe, era stato indicato come co-conduttore di una delle serate del Festival. Da quel momento si è aperta una contestazione online che, secondo lo stesso Pucci, è degenerata fino a coinvolgere la sua vita privata. Chi è Andrea Pucci. Andrea Pucci, pseudonimo di Andrea Baccan, è un cabarettista e attore nato a Milano nel 1965, diventato popolare al grande pubblico soprattutto grazie alla televisione e ai suoi monologhi sulla quotidianità, le relazioni e i cambiamenti di costume.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Sanremo 2026 Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo, Meloni: «Deriva illiberale della sinistra». La Russa lo invita a ripensarci, per la Rai è censura Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Festival di Sanremo, Pucci rinuncia alla co-conduzione: «Gli insulti sono inaccettabili». Meloni: «Spaventosa deriva illiberale» Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico; Pucci rinuncia a Sanremo: 'Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'; Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiberale della sinistra. La rinuncia a Sanremo, le parole di Meloni: come il caso Pucci ha incendiato la politicaIl comico milanese fa un passo indietro: contro di me insulti inaccettabili. Meloni: spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: preoccupa ... avvenire.it Pucci lascia Sanremo 2026, Rai diffonde un comunicato stampa, ma tace su Petrecca: il caso che racconta le priorità del nostro PaeseAndrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 tra polemiche e sostegni politici immediati. Intanto la Rai difende il comico, ma resta in silenzio sul caso Petrecca e sulla telecronaca delle Olimpiadi Milano Co ... gay.it “Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. “Non sopporto il doppio facebook Corollario al caso Pucci: Gli unici che si dimettono, in sto paese, sono i comici. x.com

