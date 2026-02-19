Pronostico Chelsea-Burnley | assalto al quarto posto

Il Chelsea punta al quarto posto dopo aver cambiato allenatore e aver ottenuto risultati migliori. Rosenior, nuovo tecnico dei Blues, ha portato entusiasmo e qualche vittoria nelle ultime partite. Sabato alle 16, il Chelsea affronta il Burnley nella ventisettesima giornata di Premier League. La squadra di Rosenior cerca continuità davanti ai propri tifosi, mentre il Burnley vuole sorprendere in trasferta. La partita si gioca in un momento di crescita per il Chelsea, che mira a consolidare la propria posizione in classifica.

Chelsea-Burnley è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Ha fatto bene, Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, fino al momento. Certo, rimane la macchia del pareggio interno contro il Leeds che un poco le cose le ha complicate, ma i Blues rimangono in corsa per il quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. E non è una cosa da poco conto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo il semplice passaggio del turno contro l’Hull City in Fa Cup, a Stamford Bridge arriva un Burnley umiliato in casa la scorsa settimana dal Mansfield, una squadra di League One, che ha fatto il colpaccio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

