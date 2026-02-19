Programma Olimpiadi oggi 19 febbraio 2026 | tutte le gare gli italiani in gara e dove vederle in tv

Oggi, giovedì 19 febbraio, si svolge la sedicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con molte gare in programma. Sono sei le discipline dove si assegneranno medaglie, tra cui lo sci alpino e il biathlon. Numerosi atleti italiani si preparano a competere in diverse discipline, cercando di migliorare i loro risultati. Le gare saranno trasmesse su vari canali televisivi e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire le emozioni dal vivo. È una giornata ricca di attese e sfide per gli atleti italiani.

Oggi, giovedì 19 febbraio, va in scena la sedicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un calendario ricchissimo e sei titoli olimpici pronti a essere assegnati. Il grande evento sportivo continua a regalare spettacolo sulle nevi e sul ghiaccio italiani, tra Milano e Cortina d’Ampezzo, e l’Italia punta a rimanere protagonista assoluta. La Nazionale azzurra difende il secondo posto nel medagliere, con un bottino provvisorio di 26 medaglie (9 ori, 5 argenti e 12 bronzi) e l’obiettivo concreto di raggiungere quota 30 prima della chiusura dei Giochi. Italia attesa protagonista: le gare da seguire.🔗 Leggi su Funweek.it

