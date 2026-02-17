Programma Olimpiadi oggi 17 febbraio 2026 | tutte le gare gli italiani in gara e dove vederle in tv
Oggi, martedì 17 febbraio, si svolge la quattordicesima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con sette medaglie in palio e molte discipline in programma. La giornata si apre con le competizioni di sci di fondo e biathlon, mentre gli italiani si preparano a scendere in pista in varie specialità. Molti appassionati potranno seguire le gare in diretta televisiva, su canali dedicati alle Olimpiadi.
Oggi, martedì 17 febbraio, va in scena la quattordicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con un’agenda fittissima e sette titoli olimpici in palio. L’evento entra sempre più nel vivo e l’ ITALIA vuole continuare a sognare dopo aver già riscritto la propria storia olimpica, stabilendo il record di ori e di medaglie complessive. L’attenzione è massima soprattutto nel biathlon, dove la staffetta maschile guidata da Tommaso Giacomel proverà a inserirsi nella sfida tra le corazzate Francia e Norvegia. Grande attesa anche nel pattinaggio di velocità, con il team pursuit maschile che può ambire all’oro affrontando i Paesi Bassi in semifinale.🔗 Leggi su Funweek.it
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi martedì 17 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv
Oggi, 17 febbraio, gli atleti italiani scendono in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sperando di conquistare medaglie.
