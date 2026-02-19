La vicesindaca Paola Andreoni ha annunciato che il PalaManuali di Osimo è di nuovo aperto, dopo mesi di chiusura. La causa principale è stata un intervento di ristrutturazione per migliorare sicurezza e funzionalità. Andreoni ha visitato personalmente l’impianto, constatando i lavori di manutenzione e aggiornamento degli spazi. Ora gli atleti e le associazioni sportive possono riprendere le attività, offrendo nuove opportunità per la disciplina e il divertimento. La riapertura del PalaManuali rappresenta un passo importante per lo sport locale.

Un importante aggiornamento per gli sportivi del Cespo PalaManuali di Osimo. "Fin dal mio insediamento come assessore allo Sport, ho ascoltato le necessità e visitato personalmente le strutture sportive della città per capire le reali condizioni degli impianti – dice la vicesindaca Paola Andreoni -. Da questi sopralluoghi e dal confronto diretto è emersa l’urgenza di rinnovare l’ impianto di riscaldamento del Cespo, una struttura che, da troppo tempo, non aveva ricevuto gli investimenti necessari. Grazie a varie collaborazioni, alla condivisione con la sindaca Glorio per l’investimento da realizzare e al contributo dell’assessore Angeletti, siamo finalmente giunti alla fase conclusiva dell’installazione del nuovo impianto, che sarà operativo nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Priorità agli impianti sportivi, il PalaManuali torna disponibile"

Loreto, l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Abbiamo dato grande attenzione agli impianti sportivi"L’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani ha annunciato che nel 2026 il Comune ha stanziato 200mila euro per la sistemazione delle strade.

Leggi anche: Impianti sportivi di via Potenza, pubblicato il bando per la concessione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.