L’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani ha annunciato che nel 2026 il Comune ha stanziato 200mila euro per la sistemazione delle strade. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli impianti sportivi, con risorse destinate sia al miglioramento delle strutture esistenti sia a favorire l’accesso allo sport per le famiglie meno abbienti. Questi interventi rientrano in un più ampio piano di investimenti per il benessere e la coesione della comunità locale.

Per il 2026 il Comune ha stanziato 200mila euro per la sistemazione delle strade. A darne notizia è l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani che non manca di ricordare che una voce importante del bilancio sarà quella dello sport: oltre allo stanziamento di risorse per permettere di praticare sport anche ai bambini di famiglie meno abbienti infatti, ci saranno interventi sulle strutture. "Abbiamo reso agibile il ’Capodaglio’ e la bocciofila, altro impianto molto amato e frequentato dai loretani, e anche il palazzetto dello sport è stato oggetto di un restyling con la nuova pavimentazione in taraflex di ultima generazione e la sistemazione del tetto e dell’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Abbiamo dato grande attenzione agli impianti sportivi"

Bilancio, Imu e Irpef: tutto invariato. Giubileo: 5mila i bus arrivati - E’ terminato intanto il Giubileo 2025: "Sono stati circa 5mila i bus di pellegrini arrivati a Loreto nel 2025, quindi al netto di chi ha raggiunto la Città mariana singolarmente o in piccoli gruppi ... msn.com