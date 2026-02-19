L’ex principe Andrea torna in libertà | interrogatorio di 12 ore sul caso Epstein

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dopo un lungo interrogatorio di 12 ore sull’indagine legata al caso Epstein. La causa del suo coinvolgimento riguarda l’aver consegnato documenti riservati al finanziere Jeffrey Epstein, secondo quanto emerso dagli investigatori. Durante l’interrogatorio, Andrea ha risposto alle domande sulla sua relazione con Epstein e sulle conversazioni avute. La procura ha già raccolto diverse testimonianze e ora valuta se ci siano elementi sufficienti per procedere oltre. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

L’accusa ipotizzata per il fratello di Re Carlo III, Andrea, riguarda il passaggio di dossier riservati al finanziere durante gli. L’accusa ipotizzata per il fratello di Re Carlo III, Andrea, riguarda il passaggio di dossier riservati al finanziere durante gli anni da emissario commerciale Il panorama mediatico britannico è stato scosso da un terremoto senza precedenti nelle ultime ore. Andrea di York, fratello di re Carlo III, ha lasciato gli uffici della polizia dopo circa dodici ore di fermo. L’arresto, avvenuto nella mattinata presso la tenuta di Sandringham, ha sollevato interrogativi pesanti sulla tenuta istituzionale della Royal Family. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - L’ex principe Andrea torna in libertà: interrogatorio di 12 ore sul caso Epstein L'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorioL'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo quasi 12 ore di interrogatorio. Leggi anche: Caso Epstein, un altro milione di documenti al Dipartimento di Giustizia: cresce la pressione sul principe Andrea Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai; Chi è l’ex principe Andrea: dal ruolo nella monarchia allo scandalo Epstein; L’ex principe Andrea indagato dalla polizia britannica, rischia il carcere. Principe Andrea arrestato e rilasciato dopo 12 ore, Re Carlo: «Giustizia faccia il suo corso»L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella ... ilmessaggero.it Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Principe Andrea arrestato, avrebbe passato documenti riservati a Epstein: è il primo membro della monarchia inglese a finire in cella VIDEO facebook Arrestato l'ex principe Andrea, Pino Rinaldi all'analista politico britannico: "Traballa pure Re Carlo". #ignotox x.com