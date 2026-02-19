Prima studentessa sorda all' Università della Tuscia

L’Università della Tuscia ha deciso di adottare un nuovo regolamento per la comunità sorda, dopo che una studentessa sorda ha portato alla luce le difficoltà nelle comunicazioni e negli accessi alle lezioni. La studentessa ha sperimentato molte barriere, come la mancanza di interpreti e materiali accessibili. La decisione dell’Ateneo mira a garantire un ambiente più aperto e accogliente per tutti gli studenti con disabilità uditive. Ora, l’università si prepara a mettere in atto queste misure concrete per favorire l’inclusione.

È iscritta al corso di Scienze dell'educazione dell'ateneo, che ha adottato un regolamento dedicato alla comunità studentesca sorda. La rettrice Tiziana Laureti: "L'Unitus accompagna, sostiene e valorizza" L’Università degli Studi della Tuscia annuncia l’adozione di un regolamento dedicato alla comunità studentesca sorda, segnando un passaggio fondamentale nel percorso dell’Ateneo verso un modello sempre più equo e inclusivo. Il nuovo regolamento nasce con l’obiettivo di garantire pari opportunità, piena partecipazione alla vita accademica e adeguati servizi di supporto lungo l’intero percorso di studi.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

