Prende per il collo un coetaneo lo minaccia e rapina | 15enne denunciato a Desenzano
A Desenzano, un ragazzo di 15 anni ha aggredito un coetaneo, stringendogli il collo e minacciandolo, poi ha portato via alcuni oggetti. La scena si è svolta davanti a un parco, attirando l’attenzione di alcuni testimoni. La polizia è intervenuta rapidamente e ha identificato il giovane, che ora rischia una denuncia penale. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’aggressione, che rappresenta un altro episodio di violenza tra adolescenti nella zona. La comunità locale si chiede come prevenire simili situazioni.
Milano, 19 febbraio 2026 – Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi: un 15enne ha afferrato per il collo un suo coetaneo, lo ha minacciato e rapinato. Poi, si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e denunciato. L’episodio è avvenuto a Desenzano, nel Bresciano, lo scorso gennaio. Minacce e rapina. La giovane vittima si trovava in piazza a Desenzano assieme ad un amico, anch'esso minorenne. A un certo punto, un gruppo di giovani si è avvicinato, ha afferrato il 15enne per il collo e lo ha minacciato costringendolo a consegnarli due sigarette elettroniche e il denaro che aveva nel portafoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
