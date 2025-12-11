Aggredisce e rapina un suo coetaneo | arrestato un 15enne

Un 15enne è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato un coetaneo. L'aggressione è avvenuta prima con calci e pugni, poi il giovane ha sottratto il portafoglio, il giubbotto e alcuni acquisti. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, segnando un episodio di cronaca che desta preoccupazione nella comunità.

Prima lo hanno aggredito con calci e pugni. Poi gli hanno rubato il portafoglio, il giubbotto e un sacchetto con gli acquisti fatti poco prima. Vittima un ragazzo di 15 anni, cittadino egiziano. È successo lunedì nel parcheggio sotterraneo della fermata metro M1 (la rossa) Bisceglie.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

