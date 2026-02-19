Predator – Badlands domina Hulu | quasi 9M di views in 5 giorni record dopo Prey e incasso saga da urlo!

Predator – Badlands ha conquistato Hulu con quasi 9 milioni di visualizzazioni in soli cinque giorni, battendo il record precedente di Prey. Il film, diretto da Dan Trachtenberg, ha avuto un debutto molto atteso dopo il successo nelle sale cinematografiche di novembre 2025. La pellicola ha attirato un vasto pubblico, contribuendo a far crescere ulteriormente la saga di Predator. La sua performance sui servizi digitali ha sorpreso gli addetti ai lavori, che si aspettavano numeri più bassi. La domanda ora si concentra su quanto durerà questa tendenza.

Predator – Badlands, il film diretto da Dan Trachtenberg (lo stesso di Prey), continua ad offrire numeri impressionanti: dopo il lancio teatrale da record lo scorso novembre 2025, infatti, il film ha esordito su Hulu (e Disney+ global) il 12 febbraio 2026 diventando il No.1 film premiere sulla piattaforma dopo Prey (2022), con quasi 9 milioni di views worldwide nei primi 5 giorni. Hulu riporta oltre 300 milioni di ore streamate per l'intero franchise Predator su Disney+Hulu, con l'aggiunta di 15 nuovi video nella Predator Creators Collection. Il film ha chiuso il box office a $184.