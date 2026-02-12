predator il regista di badlands svela i piani per il futuro della saga

Dan Trachtenberg, il regista di Badlands, ha appena firmato un contratto di tre anni con Paramount. L’accordo lo lega in esclusiva alla casa di produzione e potrebbe portare a un nuovo capitolo della saga Predator. La notizia circola in rete, e ora si attende di capire se il regista porterà davvero avanti il progetto.

Pochi giorni fa Dan Trachtenberg ha firmato un accordo che lo legherà in esclusiva a Paramount per i prossimi tre anni e dai quali potrebbe scaturire anche il prossimo capitolo della saga Paramount Pictures ha recentemente stipulato con il regista Dan Trachtenberg un accordo triennale di esclusiva per la regia e la produzione. Dopo aver diretto Prey, Predator: Killer of Killers e Predator: Badlands, tra i fan è nata la preoccupazione su cosa questo significhi per il suo coinvolgimento nel franchise. Dopotutto, ci sono stati diversi forti indizi che Trachtenberg stesse pianificando di tutto, dal ritorno di Dutch interpretato da Arnold Schwarzenegger fino a un nuovo crossover Alien vs.

PREDATOR: BADLANDS È MOZZAFIATO! Recensione Del Film Più Iperdinamico Dell'Anno

