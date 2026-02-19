Pixel 10a | IA avanzata e sostenibilità a partire da 549 euro autonomia potenziata e 7 anni di aggiornamenti garantiti
Google ha annunciato il Pixel 10a, uno smartphone che integra un’IA più potente e sostenibile, con un prezzo di partenza di 549 euro. Il nuovo modello promette un’autonomia migliorata e sette anni di aggiornamenti software garantiti. La società ha anche presentato dettagli sulla produzione ecocompatibile, riducendo l’impatto ambientale del dispositivo. Il Pixel 10a si rivolge a chi cerca tecnologia avanzata senza spendere troppo, puntando su funzionalità innovative e risparmio energetico. La disponibilità sul mercato è prevista entro la prossima primavera.
Google Pixel 10a: l’intelligenza artificiale si fa più accessibile e sostenibile. Google ha presentato il Pixel 10a, un nuovo smartphone che punta a portare le più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale a un prezzo più accessibile, a partire da 549 euro. Il dispositivo, disponibile in Italia dal 5 marzo, si distingue per un design rinnovato e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali riciclati. Questo lancio segna un passo importante nell’offerta di tecnologie avanzate a un pubblico più ampio. Un design rinnovato e un’attenzione all’ambiente. Il Pixel 10a abbandona le linee curve dei modelli precedenti a favore di una scocca posteriore piatta, progettata per garantire una maggiore stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pixel 10 contro pixel 10a perché comprare pixel 10 da 599 euro conviene rispetto al pixel 10a da 499 euroGli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.
Google Pixel 10a avrà un’autonomia di poco superiore al 9aIl Google Pixel 10a, che arriverà nei negozi il 18 febbraio, avrà un’autonomia di poco superiore a quella del Pixel 9a, grazie a miglioramenti nell’efficienza energetica della batteria.
IL SUPER CONFRONTO: iPhone 17 o Pixel 10 Chi è il migliore top di gamma entry level
Argomenti discussi: Google Pixel 10a punta su fotografia e AI. Prezzi e caratteristiche; Google Pixel 10A, lo smartphone che vuole prendersi la fascia media; Google Pixel 10a: è arrivato lo smartphone che pensa al posto tuo; Google svela il Pixel 10a, democratizzazione dell’IA e fotocamera Best-in-Class.
Ecco Pixel 10a: lo smartphone che porta l'esperienza Pixel a pochi euroGoogle presenta ufficialmente Pixel 10a dal 5 marzo 2026 in Italia: nuovo design, materiali riciclati, fotocamera potenziata e prezzo da 549 euro. tech.everyeye.it
Google svela il Pixel 10a, democratizzazione dell’IA e fotocamera Best-in-ClassPixel 10a è in arrivo a 549€: chip Tensor G4, fotocamera da 48 MP con IA, display da 6,3 con luminosità fino a 3000 nits e 7 anni di aggiornamenti. msn.com
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3" - blu indaco, 128GB 477,00€ invece di 899,00€ (-47%) Codice sconto: PIXEL100 https://scontigram.top/klI3D (Ven facebook