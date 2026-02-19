Pixel 10a | IA avanzata e sostenibilità a partire da 549 euro autonomia potenziata e 7 anni di aggiornamenti garantiti

Google ha annunciato il Pixel 10a, uno smartphone che integra un’IA più potente e sostenibile, con un prezzo di partenza di 549 euro. Il nuovo modello promette un’autonomia migliorata e sette anni di aggiornamenti software garantiti. La società ha anche presentato dettagli sulla produzione ecocompatibile, riducendo l’impatto ambientale del dispositivo. Il Pixel 10a si rivolge a chi cerca tecnologia avanzata senza spendere troppo, puntando su funzionalità innovative e risparmio energetico. La disponibilità sul mercato è prevista entro la prossima primavera.

Google Pixel 10a: l’intelligenza artificiale si fa più accessibile e sostenibile. Google ha presentato il Pixel 10a, un nuovo smartphone che punta a portare le più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale a un prezzo più accessibile, a partire da 549 euro. Il dispositivo, disponibile in Italia dal 5 marzo, si distingue per un design rinnovato e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali riciclati. Questo lancio segna un passo importante nell’offerta di tecnologie avanzate a un pubblico più ampio. Un design rinnovato e un’attenzione all’ambiente. Il Pixel 10a abbandona le linee curve dei modelli precedenti a favore di una scocca posteriore piatta, progettata per garantire una maggiore stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pixel 10 contro pixel 10a perché comprare pixel 10 da 599 euro conviene rispetto al pixel 10a da 499 euroGli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

Google Pixel 10a avrà un’autonomia di poco superiore al 9aIl Google Pixel 10a, che arriverà nei negozi il 18 febbraio, avrà un’autonomia di poco superiore a quella del Pixel 9a, grazie a miglioramenti nell’efficienza energetica della batteria.

IL SUPER CONFRONTO: iPhone 17 o Pixel 10 Chi è il migliore top di gamma entry level

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.