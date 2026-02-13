Google Pixel 10a avrà un’autonomia di poco superiore al 9a
Il Google Pixel 10a, che arriverà nei negozi il 18 febbraio, avrà un’autonomia di poco superiore a quella del Pixel 9a, grazie a miglioramenti nell’efficienza energetica della batteria.
Google Pixel 10a: Autonomia in Leggero Avanzamento, sull’Efficienza Energetica. Il nuovo Google Pixel 10a, atteso nei negozi il 18 febbraio, promette un’autonomia leggermente superiore rispetto al modello precedente, il Pixel 9a. Un’etichetta energetica dell’Unione Europea rivela un miglioramento nell’efficienza che si traduce in un utilizzo più prolungato tra una ricarica e l’altra, un dettaglio sempre più importante per gli utenti di smartphone. Google punta sull’ottimizzazione software e hardware per garantire una maggiore durata della batteria, senza stravolgere le specifiche tecniche. Un Passo Avanti, Seppur Contenuto, nell’Autonomia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pixel 9a eroe incompreso ma pixel 10a potrebbe diventare un flop
Il Pixel 9a si distingue come un telefono che lavora in silenzio, senza grandi clamori, ma con buone caratteristiche.
Pixel 10a anteprima ufficiale di google per il 18 febbraio e sono già poco entusiasta
Google ha annunciato ufficialmente che il Pixel 10a sarà presentato il 18 febbraio.
Contenuti correlati
Google Pixel 10A lo tiene todo pero...
Argomenti discussi: Google Pixel 10a, pioggia di leak: filtrano i primi render ufficiali; Google Pixel 10a ufficiale, quando arriva e quanto costa; Trapelano i render stampa ufficiali di Google Pixel 10a nelle quattro colorazioni; Google Pixel 10a avrà un'autonomia di poco superiore al 9a.
Google Pixel 10a avrà un'autonomia di poco superiore al 9aIl Google Pixel 10a potrebbe avere una buona autonomia, con valori leggermente migliori rispetto al Pixel 9a: ecco le ultime indiscrezioni in merito al futuro mid-range di Google ... hwupgrade.it
Pixel 10a avrà un'autonomia migliore del 9a. Lo sappiamo dall'etichetta energetica europeaÈ trapelata l'etichetta energetica del Pixel 10a, che sarà annunciato fra pochi giorni. Così ora sappiamo alcune caratteristiche tecniche ... dday.it
Google Pixel 10a: nuovi render e dettagli su autonomia, riparabilità e resistenza x.com
Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 256GB Passa da 1.141,70€ a 499,21€ https://amzlink.to/az0wiwJHutV2N - facebook.com facebook