Più Post sull’app

Da ilpost.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’app ha introdotto una sezione dedicata ai post, dopo che molti utenti hanno richiesto contenuti più vari. Ora, è possibile scoprire articoli e podcast in modo più semplice e veloce. La novità permette anche di creare playlist personalizzate con i propri contenuti preferiti. Il cambiamento mira a offrire un’esperienza più completa e coinvolgente, rendendo l’app più dinamica e utile per chi cerca intrattenimento e informazione. La nuova funzione è già disponibile per tutti gli utenti.

La maggior parte delle persone che leggono il Post lo fa dal proprio smartphone, e sempre più spesso dall’app del Post (la puoi scaricare qui, se non ce l’hai), che permette di leggere gli articoli e ascoltare i podcast nello stesso posto. È uno strumento che aggiorniamo di continuo, anche grazie ai suggerimenti che riceviamo da chi ci legge e ci ascolta. Proprio per dare seguito ad alcuni di questi suggerimenti, da qualche giorno nell’app del Post c’è una novità, che è disponibile con l’ultimo aggiornamento su Play Store e App Store. È una nuova sezione che abbiamo chiamato “Più Post” e che amplia e sostituisce quella dei “Preferiti”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

pi249 post sull8217app
© Ilpost.it - Più Post, sull’app

Migliori app consigliate dalle app più diffuse alle emergentiL’app “EcoTrack”, scelta recentemente da molti utenti, si distingue perché permette di monitorare il consumo energetico domestico e risparmiare sulla bolletta.

Leggi anche: Gli avvisi della giustizia tributaria per i difensori arrivano sull’app Io

How to Pin a Post on Truth Social App

Video How to Pin a Post on Truth Social App
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Percorso nascita in Emilia-Romagna; Facebook: al debutto sull'app tre novità AI che noterete subito; La Russia ha bloccato WhatsApp; Il post sull’IA che ha scosso la rete e riacceso i timori sull’occupazione: Voi sarete i prossimi.

più post sull appC'è il Fisco sullo smartphone: le novità sull’app IO da sapere per non avere brutte sorpreseNel piano 2026-2028 l’app è indicata come canale principale per recapitare anche le lettere di compliance. Vediamo vantaggi, rischi e cosa è bene fare ... repubblica.it

Fisco, notifiche personalizzate dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, notifiche personalizzate dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapere ... tg24.sky.it