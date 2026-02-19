Più Post sull’app

L’app ha introdotto una sezione dedicata ai post, dopo che molti utenti hanno richiesto contenuti più vari. Ora, è possibile scoprire articoli e podcast in modo più semplice e veloce. La novità permette anche di creare playlist personalizzate con i propri contenuti preferiti. Il cambiamento mira a offrire un’esperienza più completa e coinvolgente, rendendo l’app più dinamica e utile per chi cerca intrattenimento e informazione. La nuova funzione è già disponibile per tutti gli utenti.

La maggior parte delle persone che leggono il Post lo fa dal proprio smartphone, e sempre più spesso dall’app del Post (la puoi scaricare qui, se non ce l’hai), che permette di leggere gli articoli e ascoltare i podcast nello stesso posto. È uno strumento che aggiorniamo di continuo, anche grazie ai suggerimenti che riceviamo da chi ci legge e ci ascolta. Proprio per dare seguito ad alcuni di questi suggerimenti, da qualche giorno nell’app del Post c’è una novità, che è disponibile con l’ultimo aggiornamento su Play Store e App Store. È una nuova sezione che abbiamo chiamato “Più Post” e che amplia e sostituisce quella dei “Preferiti”. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Più Post, sull’app Migliori app consigliate dalle app più diffuse alle emergentiL’app “EcoTrack”, scelta recentemente da molti utenti, si distingue perché permette di monitorare il consumo energetico domestico e risparmiare sulla bolletta. Leggi anche: Gli avvisi della giustizia tributaria per i difensori arrivano sull’app Io How to Pin a Post on Truth Social App Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Percorso nascita in Emilia-Romagna; Facebook: al debutto sull'app tre novità AI che noterete subito; La Russia ha bloccato WhatsApp; Il post sull’IA che ha scosso la rete e riacceso i timori sull’occupazione: Voi sarete i prossimi. C'è il Fisco sullo smartphone: le novità sull’app IO da sapere per non avere brutte sorpreseNel piano 2026-2028 l’app è indicata come canale principale per recapitare anche le lettere di compliance. Vediamo vantaggi, rischi e cosa è bene fare ... repubblica.it Fisco, notifiche personalizzate dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, notifiche personalizzate dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapere ... tg24.sky.it Leggo. . Giorni tremendi per la campionessa di sci Lindsey Vonn. Oggi in un post su Instagram ha dato l'addio al suo cane Leo, morto proprio il giorno dopo il terribile incidente in discesa libera sull'Olympia delle Tofane alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, facebook