Più di trent' anni nel commercio | Federagenti premia professionista di Mesagne

Federagenti ha premiato un professionista di Mesagne, che ha accumulato oltre trent’anni di esperienza nel settore del commercio. La sua carriera si è sviluppata tra negozi e consulenze, mantenendo un impegno costante per soddisfare le esigenze dei clienti. La sua determinazione e il rapporto diretto con le persone hanno fatto la differenza nel tempo. La cerimonia si è svolta a Lecce, con riconoscimenti per chi dimostra passione e costanza nel lavoro quotidiano. La sua storia si aggiunge ai successi della lunga tradizione locale.

Riconoscimento all'agente di commercio Cosimo Damiano Caramia da parte della segreteria nazionale e provinciale dell'associazione sindacale LECCE - Più di 30 anni di lavoro nello stesso settore e un'attività instancabile al fianco dei suoi clienti. Premiato alla carriera per l'agente di commercio mesagnese Cosimo Damiano Caramia. Un riconoscimento pervenuto tramite la decisione congiunta dalla segreteria nazionale e provinciale della Federagenti Cisal, l'associazione sindacale italiana che tutela gli interessi professionali ed economici di circa 40mila agenti, rappresentanti e intermediari di commercio.