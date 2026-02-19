Pirandello Pulp | il gioco delle parti si fa noir

Lo spettacolo Pirandello Pulp di Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix, ha preso vita alla Sala Umberto di Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 2026. La pièce trasforma le opere di Pirandello in un noir intenso, mescolando humor nero e tensione. Durante le rappresentazioni, gli attori interpretano personaggi che si confondono tra realtà e finzione, creando un’atmosfera avvolgente e inquietante. La regia punta a coinvolgere il pubblico in un gioco di identità e maschere. L’evento ha attirato molti spettatori curiosi di scoprire questa versione originale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Pirandello Pulp di Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix. Dove e Quando: Alla Sala Umberto di Roma, dal 24 febbraio al 1° marzo 2026. Perché: Una rilettura audace e irriverente del metateatro pirandelliano che trasforma il classico in un thriller psicologico contemporaneo. Il teatro italiano si prepara ad accogliere una sfida artistica di grande spessore che vede protagonista l’opera del Premio Nobel siciliano, filtrata attraverso la lente deformante e vivace della contemporaneità. Pirandello Pulp, in scena alla Sala Umberto, non è soltanto un omaggio al genio di Agrigento, ma una vera e propria operazione di chirurgia drammaturgica firmata da Edoardo Erba. 🔗 Leggi su Ezrome.it

