Piogge estreme in Italia | le Regioni dove aumentano di più la mappa aggiornata

Negli ultimi 35 anni, le piogge intense sono diventate più frequenti in molte parti d’Italia, soprattutto al Nord e lungo le coste. Questo cambiamento deriva dall’aumento delle temperature che provoca perturbazioni più violente e abbondanti. In alcune zone, le precipitazioni estreme sono cresciute fino al 40% ogni decennio, portando a alluvioni e allagamenti più frequenti. Le regioni più colpite si trovano tra Piemonte, Lombardia e Liguria. La mappa aggiornata mostra chiaramente quali aree sono più a rischio.

Negli ultimi 35 anni le piogge estreme sono aumentate in diverse Regioni italiane, con incrementi fino al 30–40% per decennio in alcune aree del Nord e lungo le coste. Lo evidenzia uno studio dell'Università Statale di Milano pubblicato su Natural Hazards and Earth System Sciences. Uno studio guidato dall'Università di Milano evidenzia il raddoppio degli episodi di pioggia estrema in alcune aree italiane tra 1986 e 2022. Nelle prealpi tra Piemonte e Valle d'Aosta, in Lombardia e in Alto Adige, gli episodi estivi sono passati da circa 10 a oltre 20 all'anno. Stanno diventando sempre più frequenti le piogge estreme, che riversano grandi quantità di acqua nell'arco di pochi minuti e in aree di pochi chilometri, tanto che in alcune zone d'Italia sono raddoppiate rispetto a 35 anni fa.