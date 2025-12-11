De Laurentiis fa rosicare l’Inter | L’anno scorso è stato lo scudetto più bello perché… 

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato lo scudetto vinto nella scorsa stagione, sottolineando quanto sia stato speciale e significativo. Le sue parole riflettono l’orgoglio e la soddisfazione per il traguardo raggiunto, aggiungendo una nota di sfida e competizione nel contesto attuale del calcio italiano.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dello scudetto vinto lo scorso anno. Ecco perché per lui è stato più bello del precedente. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto dal palco dei Gazzetta Awards dove ha ricevuto il premio come Squadra dell'Anno per lo storico scudetto conquistato. Nel suo discorso, il massimo dirigente azzurro ha ripercorso le emozioni del trionfo. Ha anche avuto modo di parlare del futuro della panchina e dell'arrivo dell'allenatore pugliese Antonio Conte, figura su cui il club punta per rilanciare le ambizioni. LE ULTIME SULL'INTER LO SCUDETTO DELLO SCORSO ANNO – «Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più» SU CONTE – «Il rapporto con Conte? Antonio l'ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione.