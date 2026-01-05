Le previsioni economiche indicano un rafforzamento della crescita in Emilia-Romagna, con Ferrara tra le province più dinamiche. Nel 2026, la regione si confermerà come uno dei principali motori economici italiani, superando il Veneto. In questo contesto, anche Ferrara mostra segnali di ripresa, con un incremento del PIL stimato dello 0,84%, evidenziando un recupero e una maggiore centralità nello scenario economico nazionale.

Ferrara corre, e lo fa più di quanto il suo recente passato lasciasse immaginare. In un’ Emilia-Romagna che nel 2026 è destinata a diventare la locomotiva economica del Paese, scalzando il Veneto in testa alla classifica nazionale della crescita, anche la provincia estense ritrova slancio e centralità. Le previsioni dell’Ufficio studi della Cgia collocano Ferrara tra le realtà più dinamiche d’Italia, con un aumento del Pil previsto allo 0,84 per cento nel 2026: un dato che vale il nono posto a livello nazionale e che segna una netta inversione di tendenza rispetto al recente passato. Il confronto con il 2025 è emblematico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le previsioni sulla crescita. Ferrara tra le più dinamiche: "Pil in aumento dello 0,84%"

