Le antiche fonti di Pienza, che ancora si trovano tra campi e boschi, sono il risultato di un passato che lascia tracce concrete. Questi punti d’acqua, alimentati dall’acqua di sorgente e oggi abbandonati, raccontano storie di un tempo in cui la vita si svolgeva attorno a queste risorse. Passeggiando tra le vasche ricoperte di vegetazione, si percepisce il silenzio di un passato ormai lontano. Questi luoghi, nascosti tra le colline toscane, continuano a svelare il loro mistero.

Ci sono luoghi che raccontano epoche passate e vite che oggi facciamo fatica persino ad immaginare. Passeggiando nella campagna di Pienza dove il terreno diventa argilloso e l’acqua riemerge, avrete sicuramente visto delle vasche d’acqua ricoperte in parte dalla vegetazione e ormai inutilizzate: sono le antiche fonti di Pienza. Servivano per molti scopi: quello principale era per approvvigionarsi di acqua potabile, visto che l’acqua a Pienza è arrivata solo negli anni ‘30, per abbeverare gli animali e anche per lavare i panni. Vi accompagniamo in una passeggiata tra questi luoghi che un tempo erano essenziali per vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pietre che sussurrano il passato. Alla scoperta delle fonti di Pienza

