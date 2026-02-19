Perù nel caos | destituito Jeri Balcázar presidente ad interim

Il Parlamento peruviano ha destituito José Enrique Jeri dopo soli quattro mesi in carica, a causa di disaccordi politici crescenti. In sua vece, è stato nominato José Maria Balcázar, 83 anni, come presidente ad interim. La decisione è arrivata in un momento di forte instabilità nel paese, con tensioni tra le varie fazioni politiche. Balcázar ha promesso di lavorare per stabilizzare la situazione e gestire le sfide imminenti. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli oppositori.

Il Perù si ritrova ancora una volta nel caos politico con la rimozione dal ruolo di presidente di Jose Enrique Jeri. Casa de Pizarro, la residenza ufficiale della presidenza delle Repubblica, dopo soli quattro mesi, ha visto la sua destituzione nonostante fosse partito con un ampio seguito popolare. Il parlamento, riunito in seduta plenaria, ha votato per la sua censura, una forma tecnica di estromissione, con 75 voti a favore, 24 contrari e 3 astensioni, approvando una mozione per destituirlo aprendo così l'ennesima crisi politica del paese delle Ande. Al suo posto è stato eletto l'avvocato José Maria Balcázar, deputato del partito di sinistra Perú Libre, la stessa formazione politica dell'ex presidente Pedro Castillo.