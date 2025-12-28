Pensioni l’asticella si alza ancora | chi dovrà lavorare di più dal 2027

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2027, in Italia, i requisiti per accedere alla pensione continueranno a salire, in linea con l’aumento dell’aspettativa di vita. La Legge di Bilancio ha confermato questa tendenza, che comporterà un prolungamento della permanenza nel mondo del lavoro. Nonostante le promesse di blocco degli adeguamenti automatici, le soglie pensionistiche continueranno a essere riviste in base ai parametri demografici.

La vita lavorativa in Italia è destinata ad allungarsi ulteriormente. Con la Legge di Bilancio ormai definita, tornano ad aumentare i requisiti per l’accesso alla pensione, di nuovo agganciati alla speranza di vita, nonostante le precedenti promesse di sterilizzazione degli adeguamenti automatici. A partire dal 2027 e poi dal 2028, età anagrafica e contributi richiesti cresceranno per la maggior parte dei lavoratori, con effetti particolarmente rilevanti su una categoria finora considerata protetta: i lavoratori precoci. L’aumento complessivo dei requisiti pensionistici sarà pari a tre mesi, ma verrà introdotto in modo graduale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pensioni l8217asticella si alza ancora chi dovr224 lavorare di pi249 dal 2027

© Thesocialpost.it - Pensioni, l’asticella si alza ancora: chi dovrà lavorare di più dal 2027

Leggi anche: Pensioni, chi dovrà lavorare ancora di più degli altri con l’aumento dell’età pensionabile

Leggi anche: Pensioni, chi dovrà lavorare ancora di più degli altri con l’aumento dell’età pensionabile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.