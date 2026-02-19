Paura sul volo Napoli-Berlino | un passeggero farnetica e l’aereo torna indietro per timore di un attentato
Un passeggero del volo Napoli-Berlino ha iniziato a comportarsi in modo strano, causando il ritorno precoce dell’aereo. Secondo le testimonianze, l’uomo ha parlato a voce alta e ha dato l’impressione di essere in stato confusionale, spaventando gli altri a bordo. L’equipaggio ha deciso di tornare a Napoli per motivi di sicurezza, temendo un possibile rischio di attentato. L’incidente ha creato un comprensibile scompiglio tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno condiviso le proprie paure sui social.
Momenti di panico e caos hanno coinvolto i passeggeri di un volo Easyjet partito ieri da Napoli con destinazione Berlino. L’emergenza si è verificata poco dopo il decollo, quando un uomo ha iniziato a pronunciare frasi inquietanti, arrivando a menzionare la “ fine del mondo ”. Il comportamento dell’individuo ha immediatamente allarmato chi era a bordo, con timori che potesse trattarsi di un terrorista o di qualcuno in possesso di esplosivi. Il panico tra i passeggeri è stato amplificato dal clima di preoccupazione generale legato ai recenti eventi internazionali e alla percezione di insicurezza sui voli commerciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
