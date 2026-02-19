paulo fonseca sta riportando il lione in alto

Il 6 febbraio, Paulo Fonseca ha detto che ora dà più importanza alla fiducia e al supporto nel suo lavoro. La sua squadra, il Lione, ha appena conquistato l’undicesima vittoria di fila in tutte le competizioni. Questa serie positiva ha portato il club tra le prime posizioni della classifica. Fonseca, che ha affrontato momenti difficili in passato, ora si concentra sui risultati e sulla crescita del gruppo. Il tecnico si mostra soddisfatto, anche se resta concentrato sulla prossima partita.

«Sono arrivato a un’età in cui nel lavoro do più importanza alla fiducia e al supporto». Paulo Fonseca rilascia questa dichiarazione il 6 febbraio, all’indomani dell’undicesima vittoria consecutiva ottenuta dal Lione in tutte le competizioni, come per rassicurare che non si sta guardando intorno, ora che sulla sua carriera è tornato a splendere il sole. I tifosi stanno fremendo affinché lui rimanga e la società per calmare le acque ha fatto trapelare l’intenzione di rinnovargli il contratto, dopo poco più di un anno dal suo arrivo. Nei giorni successivi arriveranno altre due vittorie in campionato, contro Nantes e Nizza, portando il conteggio a 13. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Paulo Fonseca ha trasformato il Lione, portandolo da una posizione difficile a una squadra vincente, dopo essere stato esonerato dal Milan un anno fa.

