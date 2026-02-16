Paulo Fonseca ha trasformato il Lione, portandolo da una posizione difficile a una squadra vincente, dopo essere stato esonerato dal Milan un anno fa. La sua presenza ha dato nuova linfa ai giocatori più esperti e ha portato in squadra Endrick, il giovane talento brasiliano che molti davano per spacciato al Real Madrid. La sua gestione ha portato risultati concreti in poco tempo, creando una vera e propria rinascita per il club.

E fanno 13. L'ultima sconfitta del Lione risale al 7 dicembre. Da allora solo vittorie, tra coppe e campionato, dove ormai la squadra di Paulo Fonseca occupa stabilmente il terzo posto, con cinque punti di margine sul Marsiglia ormai orfano di De Zerbi, in scia solo al Lens e al Psg. Il tutto dopo aver chiuso al comando anche la prima fase di Europa League, davanti all'Aston Villa, e con una percentuale complessiva del 56% di partite senza incassare reti. Un miracolo se si considera che a luglio, la squadra del portoghese era stata retrocessa a tavolino per i conti in rosso, ma che a gennaio ha ottenuto in prestito il talento Endrick dal Real Madrid, con una formula economicamente vantaggiosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paulo Fonseca, il Re Mida di Lione. Con lui anche Endrick diventa oro

Endrick continua a sorprendere.

