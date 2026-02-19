Password in pericolo | scoperte gravi lacune di sicurezza su Bitwarden

Una recente indagine ha scoperto gravi falle di sicurezza nei gestori di password più usati, tra cui Bitwarden. La scoperta deriva da un'analisi approfondita che ha evidenziato vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio milioni di utenti. In particolare, sono state individuate falle nel modo in cui alcuni di questi software proteggono i dati sensibili. Questi problemi aumentano il rischio di accessi non autorizzati ai profili online. La notizia preoccupa chi si affida quotidianamente a questi strumenti per conservare le proprie password.

Password al Limite: Un’Indagine Svela Vulnerabilità Critiche nei Password Manager più Diffusi. La sicurezza delle password digitali, pilastro della nostra vita online, è stata messa a dura prova da una recente indagine che ha rivelato significative vulnerabilità in tre tra i più popolari password manager: Bitwarden, LastPass e Dashlane. Lo studio, condotto da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo, evidenzia come questi strumenti, utilizzati da circa sessanta milioni di utenti in tutto il mondo, possano essere sfruttati per compromettere dati sensibili, tra cui codici segreti e informazioni bancarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

